Скрипникова (Арефьева) Александра Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСкрипникова (Арефьева) Александра Кузьминична

Скрипникова (Арефьева) Александра Кузьминична

avatar

Место рождения

Россия

Дата рождения

15.06.1924

Дата смерти

24.04.1980

Пол

Женский

Добавил:

СK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1924

Отец: Арефьев Кузьма Сергеевич

Мать: Арефьева Фекла Гуреевна

Россия
Рождение ребёнка
24.09.1943

Сын: Скрипников Вениамин

Отец ребёнка: Скрипников Александр Данилович

Рождение ребёнка
07.08.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Скрипников Александр Данилович

Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скрипников Александр Данилович

Развод
Неизвестно

Муж: Скрипников Александр Данилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ёлкин Николай Васильевич

Смерть
24.04.1980
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close