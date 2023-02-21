Скрипникова (Арефьева) Александра Кузьминична
Место рожденияРоссия
Дата рождения15.06.1924
Дата смерти24.04.1980
ПолЖенский
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1924
Отец: Арефьев Кузьма Сергеевич
Мать: Арефьева Фекла Гуреевна
Россия
Рождение ребёнка
24.09.1943
Сын: Скрипников Вениамин
Отец ребёнка: Скрипников Александр Данилович
Рождение ребёнка
07.08.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Скрипников Александр Данилович
Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.04.1980