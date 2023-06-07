Борзова Федосья Ануфриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борзова Федосья Ануфриева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1741

Дата смерти

После 1788

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1741 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1741

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1775

Дочь: Агафья Андреева

Отец ребёнка: Борзов Андрей Игнатьев

Рождение ребёнка
Около 1776

Дочь: Варвара Андреева

Отец ребёнка: Борзов Андрей Игнатьев

Рождение ребёнка
Около 1778

Сын: Борзов Тимофей Андреев

Отец ребёнка: Борзов Андрей Игнатьев

Вишенки, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Борзов Андрей Игнатьев

Смерть
После 1788
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