Борзова Федосья Ануфриева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1741
Дата смертиПосле 1788
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1775
Дочь: Агафья Андреева
Отец ребёнка: Борзов Андрей Игнатьев
Рождение ребёнка
Около 1776
Дочь: Варвара Андреева
Отец ребёнка: Борзов Андрей Игнатьев
Рождение ребёнка
Около 1778
Отец ребёнка: Борзов Андрей Игнатьев
Вишенки, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1788