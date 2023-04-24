Külmallik Johannes Evald
Место рождения
Дата рождения13.05.1903
Дата смерти10.10.1976
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.09.1926
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Külmallik Anna-Christina
Рождение ребёнка
До 05.05.1928
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Külmallik Anna-Christina
Смерть
10.10.1976