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Külmallik Johannes Evald

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Место рождения

Йыхви, Jõhvi vald, Ida-Viru maakond

Дата рождения

13.05.1903

Дата смерти

10.10.1976

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Йыхви, Jõhvi vald, Ida-Viru maakond
Рождение ребёнка
17.09.1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Külmallik Anna-Christina

Йыхви, Jõhvi vald, Ida-Viru maakond
Рождение ребёнка
До 05.05.1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Külmallik Anna-Christina

Смерть
10.10.1976
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