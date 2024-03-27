Сулейманов Мухаммедшакир
Место рожденияд.Новые Чечкабы Чирки-Кильдуразовскую волость Тетюшского уезда Казанской губернии
Дата рождения1876
Дата смерти1930
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: Камалетдинов Сулейман
Мать: Камалетдинова Бибигазизя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Сулейманова) Мухлиса
Мать ребёнка: Сулейманова Махибадяр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Сулейманова) Нурлыгаян
Мать ребёнка: Сулейманова Махибадяр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Сулейманова) Шамсикамяр
Мать ребёнка: Сулейманова Махибадяр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Сулейманова) Миннебикя
Мать ребёнка: Сулейманова Махибадяр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Сулейманова) Шамсельниса
Мать ребёнка: Сулейманова Махибадяр
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сулейманова Махибадяр
Рождение ребёнка
1922
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сулейманова Махибадяр
Смерть
1930