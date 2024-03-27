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Сулейманов Мухаммедшакир

Место рождения

д.Новые Чечкабы Чирки-Кильдуразовскую волость Тетюшского уезда Казанской губернии

Дата рождения

1876

Дата смерти

1930

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Камалетдинов Сулейман

Мать: Камалетдинова Бибигазизя

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Сулейманова) Мухлиса

Мать ребёнка: Сулейманова Махибадяр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Сулейманова) Нурлыгаян

Мать ребёнка: Сулейманова Махибадяр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Сулейманова) Шамсикамяр

Мать ребёнка: Сулейманова Махибадяр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Сулейманова) Миннебикя

Мать ребёнка: Сулейманова Махибадяр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Сулейманова) Шамсельниса

Мать ребёнка: Сулейманова Махибадяр

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сулейманова Махибадяр

Рождение ребёнка
1922

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сулейманова Махибадяр

Смерть
1930

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