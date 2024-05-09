Мочалова (Зеленова) Ольга Петровна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Мочалова (Зеленова) Ольга Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Зеленов Петр

Мать: Зеленова Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Назарова Анна Ефимовна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мочалова Александра Ефимовна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1944

Сын: Мочалов Николай Ефимович

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

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