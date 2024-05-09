Мочалова (Зеленова) Ольга Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Зеленов Петр
Мать: Зеленова Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Назарова Анна Ефимовна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мочалова Александра Ефимовна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1944
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно