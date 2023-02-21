Зайцев Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайцев Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1929

Дочь: Орлихина Анна Ивановна

Мать ребёнка: Зайцева Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
1934

Дочь: Зайцева Лидия Ивановна

Мать ребёнка: Зайцева Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зайцева Нина Ивановна

Мать ребёнка: Зайцева Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зайцев Николай Иванович

Мать ребёнка: Зайцева Евдокия Ивановна

Смерть
Неизвестно
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