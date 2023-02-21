Зайцев Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Орлихина Анна Ивановна
Мать ребёнка: Зайцева Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1934
Дочь: Зайцева Лидия Ивановна
Мать ребёнка: Зайцева Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зайцева Нина Ивановна
Мать ребёнка: Зайцева Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Зайцева Евдокия Ивановна
Смерть
Неизвестно