Трубицын Лука Евдокимов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: Трубицын Евдоким Иванов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1823
Сын: Трубицын Борис Лукин
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1828
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Евпракия Лукина
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Прасковья Лукина
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1836
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Трубицына Анна
Место жительства
Неизвестно
Верхний Студенец, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно