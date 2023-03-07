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Питерсков Пирфимий Филиппович

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Место рождения

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область

Дата рождения

18.?.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.?.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
16.01.1902

Дочь: Ксения Пирфимьевна

Мать ребёнка: Питерсков Пелагея Сидоровна

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
МК п.Январцевский, 1902
Рождение ребёнка
15.09.1904

Сын: Питерсков Фокей Пирфимьевич

Мать ребёнка: Питерсков Пелагея Сидоровна

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
МК п.Январцевский, 1904
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Питерсков Пелагея Сидоровна

Место жительства
Неизвестно
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Смерть
Неизвестно
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