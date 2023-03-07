Питерсков Пирфимий Филиппович
Место рождения
Дата рождения18.?.?
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.?.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.01.1902
Дочь: Ксения Пирфимьевна
Мать ребёнка: Питерсков Пелагея Сидоровна
МК п.Январцевский, 1902
Рождение ребёнка
15.09.1904
Сын: Питерсков Фокей Пирфимьевич
Мать ребёнка: Питерсков Пелагея Сидоровна
МК п.Январцевский, 1904
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Смерть
Неизвестно