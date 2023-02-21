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Степаносов Рубен Бедросович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.12.1916 ст.

Дата смерти

11.09.1988

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1918 г.р.

Дети

1944 г.р.
Скрыто настройками приватности

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Место
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Рождение
01.12.1916 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.11.1944

Сын: Степаносов Владимир Рубенович

Мать ребёнка: Степаносова Ирина Николаевна

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Рождение ребёнка
04.02.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Степаносова Ирина Николаевна

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Степаносова Ирина Николаевна

Место жительства
Неизвестно
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Смерть
11.09.1988
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