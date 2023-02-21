Степаносов Рубен Бедросович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.12.1916 ст.
Дата смерти11.09.1988
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1916 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.11.1944
Сын: Степаносов Владимир Рубенович
Мать ребёнка: Степаносова Ирина Николаевна
Рождение ребёнка
04.02.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Степаносова Ирина Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
11.09.1988