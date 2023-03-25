Ладейщиков Владимир Прокофьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ладейщиков Владимир Прокофьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

OV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Военная служба
13.03.1917
Должность/Звание вет. фельдшер Воинская часть 41-й мортирный артиллерийский дивизион Причина выбытия болен Дата события 13.03.1917 Тип документа Карточка на прибывших (нижние чины) Архив Российский... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Старикова, Каменский, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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