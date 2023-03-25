Ладейщиков Владимир Прокофьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Военная служба
13.03.1917
Должность/Звание вет. фельдшер Воинская часть 41-й мортирный артиллерийский дивизион Причина выбытия болен Дата события 13.03.1917 Тип документа Карточка на прибывших (нижние чины) Архив Российский... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Старикова, Каменский, Свердловская область
Смерть
Неизвестно