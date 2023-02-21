Чичкин Антон Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чичкин Антон Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.01.1985

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1985

Отец: Чичкин Александр Михайлович

Мать: Чичкина Людмила Николаевна

Рождение ребёнка
02.09.2008

Дочь: Чичкина Валерия Антоновна

Мать ребёнка: Чичкина Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чичкина Стефания Антоновна

Мать ребёнка: Чичкина Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чичкина Инна Антоновна

Мать ребёнка: Чичкина Наталья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чичкина Наталья

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