Парахина (Шлюкова) Людмила Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПарахина (Шлюкова) Людмила Алексеевна

Парахина (Шлюкова) Людмила Алексеевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 28.?.1936

Дата смерти

Вычислено 21.?.2012

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 28.?.1936

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Парахин Александр Григорьевич

Смерть
Вычислено 21.?.2012
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close