Сковородкина (Хвостик) Людмила — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сковородкина (Хвостик) Людмила

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.09.1993

Дочь: Ольга Владимировна

Отец ребёнка: Сковородкин Владимир Владимирович

Рождение ребёнка
08.07.1998

Дочь: Анна Владимировна

Отец ребёнка: Сковородкин Владимир Владимирович

Рождение ребёнка
27.07.2000

Дочь: Александра Владимировна

Отец ребёнка: Сковородкин Владимир Владимирович

Рождение ребёнка
14.04.?

Сын: Сковородкин Владимир Владимирович

Отец ребёнка: Сковородкин Владимир Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сковородкин Владимир Владимирович

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