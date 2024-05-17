Брухно Константин Сергеевич 1921 — найти родственников по фамилии на Familio
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Брухно Константин Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1921

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921

Отец: Брухно Сергей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Брухно (Панкратова) Надежда Гурьевна

Рождение ребёнка
01.03.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Брухно (Панкратова) Надежда Гурьевна

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