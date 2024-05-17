Брухно Константин Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1921
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921
Отец: Брухно Сергей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Брухно (Панкратова) Надежда Гурьевна
Рождение ребёнка
01.03.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Брухно (Панкратова) Надежда Гурьевна