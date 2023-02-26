Михаил Захаров
Место рожденияс.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рождения1828
Дата смертиДо 1867
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Захар Иванов
Мать: не указана
с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
10.11.1846
Жена: Феврония Егорова
Спасская церковь с.Пятницкого Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
До 1867