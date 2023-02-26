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Михаил Захаров

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Место рождения

с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

1828

Дата смерти

До 1867

Пол

Мужской

Отец

До 1808 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1828 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Захар Иванов

Мать: не указана

с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
10.11.1846

Жена: Феврония Егорова

Спасская церковь с.Пятницкого Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
До 1867
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