Тарасов Анатолий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тарасов Анатолий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.03.1932

Дата смерти

24.01.2006

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1932

Отец: Тарасов Иван Семенович

Мать: Тарасова Анна Митрофановна

Рождение ребёнка
23.06.1959

Сын: Тарасов Сергей Анатольевич

Мать ребёнка: Подосинникова Таисия Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Казаева Елена Анатольевна

Мать ребёнка: Подосинникова Таисия Александровна

Смерть
24.01.2006
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