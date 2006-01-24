Тарасов Анатолий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.03.1932
Дата смерти24.01.2006
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1932
Отец: Тарасов Иван Семенович
Рождение ребёнка
23.06.1959
Сын: Тарасов Сергей Анатольевич
Мать ребёнка: Подосинникова Таисия Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Казаева Елена Анатольевна
Мать ребёнка: Подосинникова Таисия Александровна
Смерть
24.01.2006