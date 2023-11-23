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Никольский Василий Евгеньевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1885

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
псаломщик Покровской церкви с. Серы Мышкинского уезда
Бракосочетание
09.11.1907

Жена: Никольская (Смирнова) Анна Михайлова

Супруг(-а): Василий Евгеньевич Никольский
Рождение ребёнка
12.11.1908

Сын: Никольский Александр Васильевич

Мать ребёнка: Никольская (Смирнова) Анна Михайлова

Рождение ребёнка
02.03.1911

Дочь: (Никольская) Лидия Васильевна

Мать ребёнка: Никольская (Смирнова) Анна Михайлова

Рождение ребёнка
1920

Сын: Никольский Виктор Васильевич

Мать ребёнка: Никольская (Смирнова) Анна Михайлова

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