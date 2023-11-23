Никольский Василий Евгеньевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1885
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
псаломщик Покровской церкви с. Серы Мышкинского уезда
Бракосочетание
09.11.1907
Супруг(-а): Василий Евгеньевич Никольский
Рождение ребёнка
12.11.1908
Сын: Никольский Александр Васильевич
Мать ребёнка: Никольская (Смирнова) Анна Михайлова
Рождение ребёнка
02.03.1911
Дочь: (Никольская) Лидия Васильевна
Мать ребёнка: Никольская (Смирнова) Анна Михайлова
Рождение ребёнка
1920
Сын: Никольский Виктор Васильевич
Мать ребёнка: Никольская (Смирнова) Анна Михайлова