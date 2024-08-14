Мамонтова (Уварова) Мария Романовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамонтова (Уварова) Мария Романовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Уваров Роман

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Мамонтова) Евдокия Андреевна

Отец ребёнка: Мамонтов Андрей Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Мамонтова) Мария Павловна

Отец ребёнка: Мамонтов Андрей Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мамонтов Сергей Андреевич

Отец ребёнка: Мамонтов Андрей Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мамонтов Пётр Андреевич

Отец ребёнка: Мамонтов Андрей Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Попова (Мамонтова) Анна Андреевна

Отец ребёнка: Мамонтов Андрей Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мамонтов Андрей Павлович

Смерть
Неизвестно

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