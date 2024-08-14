Мамонтова (Уварова) Мария Романовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Уваров Роман
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Мамонтова) Евдокия Андреевна
Отец ребёнка: Мамонтов Андрей Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Мамонтова) Мария Павловна
Отец ребёнка: Мамонтов Андрей Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мамонтов Сергей Андреевич
Отец ребёнка: Мамонтов Андрей Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Мамонтов Андрей Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Попова (Мамонтова) Анна Андреевна
Отец ребёнка: Мамонтов Андрей Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно