Романова Мария Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романова Мария Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.11.1953

Дочь: Мохова Виолетта Александровна

Отец ребёнка: Скворцов Александр Михайлович

Рождение ребёнка
06.12.1953

Дочь: Скворцова Лилия Александровна

Отец ребёнка: не указан

Волжск, город Волжск, Республика Марий Эл
Смерть
Неизвестно
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