Романова Мария Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.11.1953
Дочь: Мохова Виолетта Александровна
Отец ребёнка: Скворцов Александр Михайлович
Рождение ребёнка
06.12.1953
Дочь: Скворцова Лилия Александровна
Отец ребёнка: не указан
Волжск, город Волжск, Республика Марий Эл
Смерть
Неизвестно