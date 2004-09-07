Черданцева (Боженова) Екатерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черданцева (Боженова) Екатерина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.12.1920

Дата смерти

07.09.2004

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1920

Отец: Боженов Иван Константинович

Мать: Боженова (Перевалова) Мария Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Черданцева) Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Черданцев Иван Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шерстова (Черданцева) Людмила Ивановна

Отец ребёнка: Черданцев Иван Семенович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черданцев Иван Семенович

Рождение ребёнка
09.09.1947

Дочь: Зелевец (Черданцева) Галина Ивановна

Отец ребёнка: Черданцев Иван Семенович

Рождение ребёнка
05.02.1954

Сын: Черданцев Александр Иванович

Отец ребёнка: Черданцев Иван Семенович

Рождение ребёнка
16.10.1960

Сын: Черданцев Андрей Иванович

Отец ребёнка: Черданцев Иван Семенович

Якутск, город Якутск, Республика Саха (Якутия)
Смерть
07.09.2004

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