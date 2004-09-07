Черданцева (Боженова) Екатерина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.12.1920
Дата смерти07.09.2004
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1920
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Черданцева) Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Черданцев Иван Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шерстова (Черданцева) Людмила Ивановна
Отец ребёнка: Черданцев Иван Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.09.1947
Дочь: Зелевец (Черданцева) Галина Ивановна
Отец ребёнка: Черданцев Иван Семенович
Рождение ребёнка
05.02.1954
Сын: Черданцев Александр Иванович
Отец ребёнка: Черданцев Иван Семенович
Рождение ребёнка
16.10.1960
Сын: Черданцев Андрей Иванович
Отец ребёнка: Черданцев Иван Семенович
Якутск, город Якутск, Республика Саха (Якутия)
Смерть
07.09.2004