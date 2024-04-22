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Ростовцев Владимир Павлович

Место рождения

Чертан, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

23.09.1971

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1971

Отец: Ростовцев Павел Николаевич

Мать: Ростовцева Любовь Ивановна

Чертан, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
14.01.1994

Жена: Ростовцева Любовь Александровна

Рождение ребёнка
11.09.1995

Дочь: Корзникова Анастасия Владимировна

Мать ребёнка: Ростовцева Любовь Александровна

Чертан, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.08.2001

Сын: Ростовцев Александр Владимирович

Мать ребёнка: Ростовцева Любовь Александровна

Чертан, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.04.2003

Сын: Ростовцев Сергей Владимирович

Мать ребёнка: Ростовцева Любовь Александровна

Чертан, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
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