Ростовцев Владимир Павлович
Место рождения
Дата рождения23.09.1971
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1971
Бракосочетание
14.01.1994
Рождение ребёнка
11.09.1995
Дочь: Корзникова Анастасия Владимировна
Мать ребёнка: Ростовцева Любовь Александровна
Рождение ребёнка
16.08.2001
Сын: Ростовцев Александр Владимирович
Мать ребёнка: Ростовцева Любовь Александровна
Рождение ребёнка
16.04.2003
Сын: Ростовцев Сергей Владимирович
Мать ребёнка: Ростовцева Любовь Александровна