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Колесник Анатолий Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.11.1952

Пол

Мужской

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1952

Отец: Колесник Григорий Леонтьевич

Мать: Колесник Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
14.03.1988

Сын: Колесник Александр Анатольевич

Мать ребёнка: Колесник Светлана Станиславовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колесник Светлана Станиславовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Колесник Маргарита Анатольевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колесник Григорий Анатольевич

Мать ребёнка: не указана

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