Колесник Анатолий Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.11.1952
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1952
Рождение ребёнка
14.03.1988
Сын: Колесник Александр Анатольевич
Мать ребёнка: Колесник Светлана Станиславовна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Колесник Маргарита Анатольевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Колесник Григорий Анатольевич
Мать ребёнка: не указана