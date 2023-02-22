Вдовин Николай Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.12.1907
Дата смерти?.12.1941
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1907
Отец: Вдовин Пётр Матвеевич
Мать: Вдовина Евдокия Ивановна
Бракосочетание
12.02.1928
Жена: Вдовина Мария Фёдоровна
Супруг(-а): Николай Петрович Вдовин
Рождение ребёнка
1928
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Вдовина Мария Фёдоровна
Рождение ребёнка
10.03.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Вдовина Мария Фёдоровна
Смерть
?.12.1941