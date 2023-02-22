Вдовин Николай Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вдовин Николай Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.12.1907

Дата смерти

?.12.1941

Пол

Мужской

Отец

1888 г.р.

Мать

1889 г.р.

Жена

1908 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1907

Отец: Вдовин Пётр Матвеевич

Мать: Вдовина Евдокия Ивановна

Бракосочетание
12.02.1928

Жена: Вдовина Мария Фёдоровна

Супруг(-а): Николай Петрович Вдовин
Рождение ребёнка
1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вдовина Мария Фёдоровна

Рождение ребёнка
10.03.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вдовина Мария Фёдоровна

Смерть
?.12.1941
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