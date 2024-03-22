Лазарева Евдокия Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Косоротова (Лазарева) Анна Герасимовна
Отец ребёнка: Лазарев Герасим Андреевич
Рождение ребёнка
07.10.1877
Дочь: Федорова (Лазарева) Прасковья Герасимовна
Отец ребёнка: Лазарев Герасим Андреевич
Смерть
Неизвестно