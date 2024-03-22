Лазарева Евдокия Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛазарева Евдокия Сергеевна

Лазарева Евдокия Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лазарев Герасим Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Косоротова (Лазарева) Анна Герасимовна

Отец ребёнка: Лазарев Герасим Андреевич

Рождение ребёнка
07.10.1877

Дочь: Федорова (Лазарева) Прасковья Герасимовна

Отец ребёнка: Лазарев Герасим Андреевич

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.