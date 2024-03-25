Анисимов Борис Никандрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Анисимов Никандр
Мать: Анисимова Марья Осиповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Анисимов Николай Борисович
Мать ребёнка: Анисимова Аксинья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Анисимов Дмитрий Борисович
Мать ребёнка: Анисимова Аксинья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Анисимов Василий Борисович
Мать ребёнка: Анисимова Аксинья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Анисимова Аксинья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анисимова Аксинья
Смерть
Неизвестно