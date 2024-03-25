Анисимов Борис Никандрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анисимов Борис Никандрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Анисимов Никандр

Мать: Анисимова Марья Осиповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Анисимов Николай Борисович

Мать ребёнка: Анисимова Аксинья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Анисимов Дмитрий Борисович

Мать ребёнка: Анисимова Аксинья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Анисимов Василий Борисович

Мать ребёнка: Анисимова Аксинья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Анисимов Иван Борисович

Мать ребёнка: Анисимова Аксинья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анисимова Аксинья

Смерть
Неизвестно
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