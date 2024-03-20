Zacharias Ckurt ראובן — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Zacharias Ckurt ראובן

Место рождения

Berlin, Deutschland

Дата рождения

16.01.1913

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Не указаны

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Berlin, Deutschland
Бракосочетание
?.10.1934

Жена: Ingeborg Channa

ברלין גרמניה
הנישואים נערכו למען היתר ויזה לעליה לישראל
Гражданство
16.01.1941
Развод
10.09.1941

Жена: Ingeborg Channa

מחוז הדרום
בפועל היו הגרושים ב-1935 מיד עם הגעתם לארץ. (התעודה הוצאה יותר מאוחר)
Эмиграция
Неизвестно
Palestina
Место жительства
Неизвестно
Berlin, Stadt Berlin
Смерть
Неизвестно
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