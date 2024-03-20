Zacharias Ckurt ראובן
Место рожденияBerlin, Deutschland
Дата рождения16.01.1913
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
?.10.1934
Жена: Ingeborg Channa
ברלין גרמניה
הנישואים נערכו למען היתר ויזה לעליה לישראל
Гражданство
16.01.1941
Развод
10.09.1941
Жена: Ingeborg Channa
מחוז הדרום
בפועל היו הגרושים ב-1935 מיד עם הגעתם לארץ. (התעודה הוצאה יותר מאוחר)
Эмиграция
Неизвестно
Palestina
Место жительства
Неизвестно
Berlin, Stadt Berlin
Смерть
Неизвестно