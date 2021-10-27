Николаенко (Фесенко) Евдокия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Николаенко (Фесенко) Евдокия Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.04.1940

Дата смерти

27.10.2021

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1940

Отец: Фесенко Петр Васильевич

Мать: Фесенко (Внучкова) Фекла Елисеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Николаенко Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Николаенко Василий Максимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Николаенко Василий Максимович

Рождение ребёнка
05.05.1963

Дочь: Климова (Николаенко) Людмила Васильевна

Отец ребёнка: Николаенко Василий Максимович

Конотоп, Сумська область
Смерть
27.10.2021

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