Николаенко (Фесенко) Евдокия Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.04.1940
Дата смерти27.10.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1940
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Николаенко Сергей Васильевич
Отец ребёнка: Николаенко Василий Максимович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.05.1963
Дочь: Климова (Николаенко) Людмила Васильевна
Отец ребёнка: Николаенко Василий Максимович
Конотоп, Сумська область
Смерть
27.10.2021