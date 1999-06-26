Голосовская (Котельникова) Светлана Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голосовская (Котельникова) Светлана Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.03.1937

Дата смерти

26.06.1999

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

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Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
03.12.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
26.06.1999

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