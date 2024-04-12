Карсакова (Сазанович) Екатерина Владимировна
Место рождения
Дата рождения02.05.1983
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1983
Отец: Карсаков Владимир
Рождение ребёнка
20.05.2007
Рождение ребёнка
02.02.2010
Рождение ребёнка
01.11.2013
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сазанович Игорь
Место жительства
Неизвестно
Клецк, Клецкий район, Минская область