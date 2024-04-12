Карсакова (Сазанович) Екатерина Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карсакова (Сазанович) Екатерина Владимировна

Место рождения

Звёздный, Усть-Кутский муниципальный район, Иркутская область

Дата рождения

02.05.1983

Пол

Женский

Отец

Мать

1961 г.р.

Муж

1976 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1983

Отец: Карсаков Владимир

Мать: Шестакова Эльвина Михайловна

Звёздный, Усть-Кутский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
20.05.2007

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сазанович Игорь

Рождение ребёнка
02.02.2010

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сазанович Игорь

Рождение ребёнка
01.11.2013

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сазанович Игорь

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сазанович Игорь

Место жительства
Неизвестно
Клецк, Клецкий район, Минская область
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