Стародубцева (Реутова) Васса Еремеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стародубцева (Реутова) Васса Еремеевна

Место рождения

д. Быково, Ванинской сельской области, Вышнедеревенской волости, Льговского уезда. Курской губернии

Дата рождения

1752

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стародубцев Евдоким

Рождение ребёнка
1776

Дочь: (Стародубцева) Матрена

Отец ребёнка: Стародубцев Евдоким

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1778

Сын: Стародубцев Иван

Отец ребёнка: Стародубцев Евдоким

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1779

Дочь: (Стародубцева) Наталья

Отец ребёнка: Стародубцев Евдоким

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1783

Сын: Стародубцев Захар

Отец ребёнка: Стародубцев Евдоким

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1792

Дочь: (Стародубцева) Гликерия

Отец ребёнка: Стародубцев Евдоким

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно
Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область

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