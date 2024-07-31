Стародубцева (Реутова) Васса Еремеевна
Место рожденияд. Быково, Ванинской сельской области, Вышнедеревенской волости, Льговского уезда. Курской губернии
Дата рождения1752
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Стародубцев Евдоким
Рождение ребёнка
1776
Дочь: (Стародубцева) Матрена
Отец ребёнка: Стародубцев Евдоким
Рождение ребёнка
1778
Сын: Стародубцев Иван
Отец ребёнка: Стародубцев Евдоким
Рождение ребёнка
1779
Дочь: (Стародубцева) Наталья
Отец ребёнка: Стародубцев Евдоким
Рождение ребёнка
1783
Сын: Стародубцев Захар
Отец ребёнка: Стародубцев Евдоким
Рождение ребёнка
1792
Дочь: (Стародубцева) Гликерия
Отец ребёнка: Стародубцев Евдоким
Смерть
Неизвестно