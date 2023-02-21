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Степан Иванович Афонский

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1819

Дата смерти

24.10.1896 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Афонский Иван Васильевич

Мать: Афонская Ефросиния Аксентьевна

Рождение ребёнка
1847

Сын: Афонский Петр Степанович

Мать ребёнка: Деменьева Татьяна Николаевна

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Семендяева Ефросиния Степановна

Мать ребёнка: Деменьева Татьяна Николаевна

Рождение ребёнка
1851 ст.

Сын: Афонский Василий Степанович

Мать ребёнка: Деменьева Татьяна Николаевна

Рождение ребёнка
27.05.1856 ст.

Сын: Афонский Иван Степанович

Мать ребёнка: Деменьева Татьяна Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Деменьева Татьяна Николаевна

Смерть
24.10.1896 ст.
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