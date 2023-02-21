Степан Иванович Афонский
Место рожденияНе указано
Дата рождения1819
Дата смерти24.10.1896 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Рождение ребёнка
1847
Мать ребёнка: Деменьева Татьяна Николаевна
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Семендяева Ефросиния Степановна
Мать ребёнка: Деменьева Татьяна Николаевна
Рождение ребёнка
1851 ст.
Сын: Афонский Василий Степанович
Мать ребёнка: Деменьева Татьяна Николаевна
Рождение ребёнка
27.05.1856 ст.
Мать ребёнка: Деменьева Татьяна Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.10.1896 ст.