Ворожбиева (Чугуева) Екатерина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ворожбиев Александр Григорьевич
Отец ребёнка: Ворожбиев Григорий Иванович
Рождение ребёнка
1959
Дочь: Ворожбиева Людмила Григорьевна
Отец ребёнка: Ворожбиев Григорий Иванович