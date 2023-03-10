Мехоношин Иаков Феодоров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1883 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1883 ст.
Отец: Мехоношин Феодот ?
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1909 ст.
Мать ребёнка: Мехоношина Анисия Павлова
Место жительства
1910 ст.
Кекур, Кудымкарский район, Пермский край
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. 5 Оп. 1 Д. 9 стр. 264
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно