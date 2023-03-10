Мехоношин Иаков Феодоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мехоношин Иаков Феодоров

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1883 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1842 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1888 г.р.

Дети

Добавил:

СБ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1883 ст.

Отец: Мехоношин Феодот ?

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1909 ст.

Сын: Мехоношин Федор Иаков

Мать ребёнка: Мехоношина Анисия Павлова

Место жительства
1910 ст.
Кекур, Кудымкарский район, Пермский край
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. 5 Оп. 1 Д. 9 стр. 264
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мехоношина Анисия Павлова

Смерть
Неизвестно
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