Степан Левонов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1750
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Прасковья Степанова
Мать ребёнка: Парасея Кузмина
Рождение ребёнка
1790
Сын: Макар Степанов
Мать ребёнка: Парасея Кузмина
Рождение ребёнка
1792
Сын: Клим Степанов
Мать ребёнка: Парасея Кузмина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Парасея Кузмина
Место жительства
Неизвестно
деревня Задорожье (Коритна), Бобруйский уезд, Минская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно