Степан Левонов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степан Левонов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1750

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1753 г.р.

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1784

Дочь: Прасковья Степанова

Мать ребёнка: Парасея Кузмина

Рождение ребёнка
1790

Сын: Макар Степанов

Мать ребёнка: Парасея Кузмина

Рождение ребёнка
1792

Сын: Клим Степанов

Мать ребёнка: Парасея Кузмина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Парасея Кузмина

Место жительства
Неизвестно
деревня Задорожье (Коритна), Бобруйский уезд, Минская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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