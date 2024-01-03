Антонюк (Степаненко) Степанида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антонюк (Степаненко) Степанида

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Степаненко Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Полонская (Антонюк) Диониссия

Отец ребёнка: Антонюк Константин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Антонюк Анатолий

Отец ребёнка: Антонюк Константин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Долгова (Антонюк) Мария

Отец ребёнка: Антонюк Константин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Антонюк Константин

Смерть
Неизвестно

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