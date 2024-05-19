Усачёва (Виноградова) Марина Александровна
Место рождения
Дата рождения03.08.1979
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1979
Бракосочетание
29.09.2006
Рождение ребёнка
10.12.2007
Сын: Усачёв Владимир Тимофеевич
Отец ребёнка: Усачёв Тимофей Владимирович
Рождение ребёнка
07.07.2010
Сын: Усачёв Александр Тимофеевич
Отец ребёнка: Усачёв Тимофей Владимирович
Рождение ребёнка
07.07.2010
Отец ребёнка: Усачёв Тимофей Владимирович