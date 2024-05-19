Усачёва (Виноградова) Марина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Усачёва (Виноградова) Марина Александровна

Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

03.08.1979

Пол

Женский

Добавил:

МУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1979

Отец: Виноградов Александр Иванович

Мать: Виноградова Татьяна Александровна

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
29.09.2006

Муж: Усачёв Тимофей Владимирович

Рождение ребёнка
10.12.2007

Сын: Усачёв Владимир Тимофеевич

Отец ребёнка: Усачёв Тимофей Владимирович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
07.07.2010

Сын: Усачёв Александр Тимофеевич

Отец ребёнка: Усачёв Тимофей Владимирович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
07.07.2010

Сын: Усачёв Фёдор Тимофеевич

Отец ребёнка: Усачёв Тимофей Владимирович

Москва, город федерального значения Москва

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