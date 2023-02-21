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Русецкая Екатерина Антонова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1887

Муж: Русецкий Иосиф Лукиянов

Рождение ребёнка
1889

Сын: Русецкий Людвиг Иосифович

Отец ребёнка: Русецкий Иосиф Лукиянов

Новое Село, Хмельницька область
Рождение ребёнка
1891

Сын: Русецкий Иван Иосифов

Отец ребёнка: Русецкий Иосиф Лукиянов

Новое Село, Хмельницька область
Рождение ребёнка
1896

Сын: Русецкий Франц Иосифов

Отец ребёнка: Русецкий Иосиф Лукиянов

Новое Село, Хмельницька область
Смерть
Неизвестно
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