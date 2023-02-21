Русецкая Екатерина Антонова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1855
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1855
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1887
Рождение ребёнка
1889
Сын: Русецкий Людвиг Иосифович
Отец ребёнка: Русецкий Иосиф Лукиянов
Рождение ребёнка
1891
Отец ребёнка: Русецкий Иосиф Лукиянов
Рождение ребёнка
1896
Отец ребёнка: Русецкий Иосиф Лукиянов
Смерть
Неизвестно