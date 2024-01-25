Казимиренок Тамара Ивановна
Место рожденияКрасносельск, Тулунский район
Дата рождения11.03.1957
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1957
Красносельск, Тулунский район
Рождение ребёнка
09.05.1985
Сын: Подбородников Дмитрий Александрович
Отец ребёнка: Подбородников Александр Владимирич
Рождение ребёнка
1991
Дочь: Подбородникова Екатерина Александровна
Усть-Илимск, город Усть-Илимск, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно