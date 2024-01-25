Казимиренок Тамара Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКазимиренок Тамара Ивановна

Казимиренок Тамара Ивановна

Место рождения

Красносельск, Тулунский район

Дата рождения

11.03.1957

Пол

Женский

Добавил:

ОШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1957

Отец: Бонадысенко Иван Алексеевич

Мать: Казимиренок Валентина Павловна

Красносельск, Тулунский район
Рождение ребёнка
09.05.1985

Сын: Подбородников Дмитрий Александрович

Отец ребёнка: Подбородников Александр Владимирич

Рождение ребёнка
1991

Дочь: Подбородникова Екатерина Александровна

Отец ребёнка: не указан

Усть-Илимск, город Усть-Илимск, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Подбородников Александр Владимирич

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close