Романова Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романова Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1931

Дочь: Крохта Валентина Васильевна

Отец ребёнка: Романов Василий

Базово, Чулымский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Романов Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Романов Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Романов Александр Васильевич

Отец ребёнка: Романов Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Романов Василий

Смерть
Неизвестно
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