Романова Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1931
Дочь: Крохта Валентина Васильевна
Отец ребёнка: Романов Василий
Базово, Чулымский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Романов Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Романов Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Романов Александр Васильевич
Отец ребёнка: Романов Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Романов Василий
Смерть
Неизвестно