Быков Алексей Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.05.1910
Дата смерти1993
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1910
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Быкова Ираида Ильинична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Быкова Ираида Ильинична
Рождение ребёнка
22.08.1946
Дочь: Смирнова Галина Алексеевна
Мать ребёнка: Быкова Ираида Ильинична
Смерть
1993