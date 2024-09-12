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Быков Алексей Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.05.1910

Дата смерти

1993

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1910

Отец: Быков Александр Михайлович

Мать: Быкова Васса Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Быкова Ираида Ильинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Быкова Ираида Ильинична

Рождение ребёнка
22.08.1946

Дочь: Смирнова Галина Алексеевна

Мать ребёнка: Быкова Ираида Ильинична

Смерть
1993

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