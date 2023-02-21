Поблагуева Шанина Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поблагуева Шанина Прасковья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1938

Сын: Поблагуев Юрий Романович

Отец ребёнка: Поблагуев Роман Прохорович

Рождение ребёнка
23.09.1940

Сын: Поблагуев Борис Романович

Отец ребёнка: Поблагуев Роман Прохорович

Рождение ребёнка
1943

Сын: Поблагуев Василий Романович

Отец ребёнка: Поблагуев Роман Прохорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Поблагуев Михаил Романович

Отец ребёнка: Поблагуев Роман Прохорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кирксова Поблагуева Зоя Романовна

Отец ребёнка: Поблагуев Роман Прохорович

Смерть
Неизвестно
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