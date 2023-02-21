Поблагуева Шанина Прасковья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1938
Отец ребёнка: Поблагуев Роман Прохорович
Рождение ребёнка
23.09.1940
Сын: Поблагуев Борис Романович
Отец ребёнка: Поблагуев Роман Прохорович
Рождение ребёнка
1943
Сын: Поблагуев Василий Романович
Отец ребёнка: Поблагуев Роман Прохорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Поблагуев Михаил Романович
Отец ребёнка: Поблагуев Роман Прохорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кирксова Поблагуева Зоя Романовна
Отец ребёнка: Поблагуев Роман Прохорович
Смерть
Неизвестно