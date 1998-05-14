Якушкин Михаил Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.01.1947
Дата смерти14.05.1998
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1947
Отец: Якушкин Алексей Ипполитович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.07.1975
Сын: Якушкин Алексей Михалович
Мать ребёнка: Якушкина Людмила Тимофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Якушкин Виталий Михайлович
Мать ребёнка: Якушкина Людмила Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.05.1998