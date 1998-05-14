Якушкин Михаил Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Якушкин Михаил Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.01.1947

Дата смерти

14.05.1998

Пол

Мужской

Добавил:

МЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1947

Отец: Якушкин Алексей Ипполитович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.07.1975

Сын: Якушкин Алексей Михалович

Мать ребёнка: Якушкина Людмила Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Якушкин Виталий Михайлович

Мать ребёнка: Якушкина Людмила Тимофеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Якушкина Людмила Тимофеевна

Смерть
14.05.1998
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