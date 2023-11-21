Хабаров Дмитрий Вячеславович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хабаров Дмитрий Вячеславович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.02.2008

Дочь: Хабарова Ульяна Дмитриевна

Мать ребёнка: Хохлова Ольга Николаевна

Рождение ребёнка
09.06.2010

Дочь: Хабарова Софья Дмитриевна

Мать ребёнка: Хохлова Ольга Николаевна

Рождение ребёнка
21.12.2016

Дочь: Хабарова Дарья Дмитриевна

Мать ребёнка: Хохлова Ольга Николаевна

Рождение ребёнка
04.06.2018

Сын: Хабаров Алексей Дмитриевич

Мать ребёнка: Хохлова Ольга Николаевна

Рождение ребёнка
17.04.2020

Сын: Хабаров Михаил Дмитриевич

Мать ребёнка: Хохлова Ольга Николаевна

Рождение ребёнка
05.02.2022

Сын: Хабаров Александр Дмитриевич

Мать ребёнка: Хохлова Ольга Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хохлова Ольга Николаевна

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