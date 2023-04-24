Григорий Борисов
Место рождения
Дата рождения04.01.1846
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1846
Отец: Борис Ильин
Мать: Евгения (Григорьева?)
Рождение ребёнка
10.01.1877
Сын: Павел Григорьев
Мать ребёнка: Евдокия Васильева
Рождение ребёнка
15.01.1879
Сын: Иван Григорьев
Мать ребёнка: Евдокия Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Васильева
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно