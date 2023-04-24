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Григорий Борисов

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Место рождения

Поддубки, Тарусский уезд, Калужская губерния

Дата рождения

04.01.1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1846

Отец: Борис Ильин

Мать: Евгения (Григорьева?)

Поддубки, Тарусский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
10.01.1877

Сын: Павел Григорьев

Мать ребёнка: Евдокия Васильева

Поддубки, Тарусский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
15.01.1879

Сын: Иван Григорьев

Мать ребёнка: Евдокия Васильева

Поддубки, Тарусский уезд, Калужская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Васильева

Место жительства
Неизвестно
Поддубки, Тарусский уезд, Калужская губерния
Смерть
Неизвестно
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