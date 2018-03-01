Чехляков Алексей Семёнович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.08.1933
Дата смерти01.03.2018
ПолМужской
Отец
Мать
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Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1933
Отец: Чехляков Семён
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чехлякова Мария Петровна
Рождение ребёнка
21.05.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Чехлякова Мария Петровна
Смерть
01.03.2018