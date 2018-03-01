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Чехляков Алексей Семёнович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.08.1933

Дата смерти

01.03.2018

Пол

Мужской

Отец

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

1937 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

КЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1933

Отец: Чехляков Семён

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чехлякова Мария Петровна

Рождение ребёнка
21.05.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чехлякова Мария Петровна

Смерть
01.03.2018

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