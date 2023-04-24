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Коробейников Константин Михайлов

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Место рождения

Атабаево, Киясовский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

Вычислено 1752

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1752

Отец: Коробейников Михаил Дементьев

Мать: не указана

Атабаево, Киясовский муниципальный район, Удмуртская Республика
ИВ1812
Рождение ребёнка
Вычислено 1774

Сын: Коробейников Иван Константинов

Мать ребёнка: Коробейникова Варвара

Атабаево, Киясовский муниципальный район, Удмуртская Республика
ИВ1791
Рождение ребёнка
1775

Дочь: Коробейникова Фекла Константиновна

Мать ребёнка: Коробейникова Варвара

Атабаево, Киясовский муниципальный район, Удмуртская Республика
ИВ1791 Атабаево
Рождение ребёнка
1776

Дочь: Коробейникова Анна Константиновна

Мать ребёнка: Коробейникова Варвара

Атабаево, Киясовский муниципальный район, Удмуртская Республика
ИВ1791 Атабаево
Рождение ребёнка
1781

Сын: Коробейников Никифор Константинович

Мать ребёнка: Коробейникова Варвара

Атабаево, Киясовский муниципальный район, Удмуртская Республика
ИВ1791 Атабаево
Рождение ребёнка
1784

Дочь: Коробейникова Елена Константиновна

Мать ребёнка: Коробейникова Варвара

Атабаево, Киясовский муниципальный район, Удмуртская Республика
ИВ1791 Атабаево
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коробейникова Варвара

Смерть
Неизвестно
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