Коробейников Константин Михайлов
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1752
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1752
Отец: Коробейников Михаил Дементьев
Мать: не указана
ИВ1812
Рождение ребёнка
Вычислено 1774
Сын: Коробейников Иван Константинов
Мать ребёнка: Коробейникова Варвара
ИВ1791
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Коробейникова Фекла Константиновна
Мать ребёнка: Коробейникова Варвара
ИВ1791 Атабаево
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Коробейникова Анна Константиновна
Мать ребёнка: Коробейникова Варвара
ИВ1791 Атабаево
Рождение ребёнка
1781
Сын: Коробейников Никифор Константинович
Мать ребёнка: Коробейникова Варвара
ИВ1791 Атабаево
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Коробейникова Елена Константиновна
Мать ребёнка: Коробейникова Варвара
ИВ1791 Атабаево
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Коробейникова Варвара
Смерть
Неизвестно