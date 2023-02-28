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Кузнецова Анна Григорьевна

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Место рождения

Каргач, Сычевская волость, Вологодский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Каргач, Сычевская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
Около 1900

Дочь: Кузнецова Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Кузнецов Иван Васильевич

Каргач, Сычевская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
07.04.1904 ст.

Сын: Кузнецов Николай Иванович

Отец ребёнка: Кузнецов Иван Васильевич

Каргач, Сычевская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
12.09.1906 ст.

Сын: Кузнецов Сергей Иванович

Отец ребёнка: Кузнецов Иван Васильевич

Каргач, Сычевская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
17.05.1909 ст.

Дочь: Кузнецова Алевтина Ивановна

Отец ребёнка: Кузнецов Иван Васильевич

Каргач, Сычевская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
23.08.1910 ст.

Дочь: Кузнецова Людмила Ивановна

Отец ребёнка: Кузнецов Иван Васильевич

Каргач, Сычевская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
01.05.1913 ст.

Сын: Кузнецов Феодосий Иванович

Отец ребёнка: Кузнецов Иван Васильевич

Каргач, Сычевская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
17.11.1915 ст.

Дочь: Кузнецова Августа Ивановна

Отец ребёнка: Кузнецов Иван Васильевич

Каргач, Сычевская волость, Вологодский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецов Иван Васильевич

Смерть
Неизвестно
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