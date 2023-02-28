Кузнецова Анна Григорьевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1900
Дочь: Кузнецова Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Кузнецов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
07.04.1904 ст.
Сын: Кузнецов Николай Иванович
Отец ребёнка: Кузнецов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
12.09.1906 ст.
Отец ребёнка: Кузнецов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
17.05.1909 ст.
Дочь: Кузнецова Алевтина Ивановна
Отец ребёнка: Кузнецов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
23.08.1910 ст.
Дочь: Кузнецова Людмила Ивановна
Отец ребёнка: Кузнецов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
01.05.1913 ст.
Сын: Кузнецов Феодосий Иванович
Отец ребёнка: Кузнецов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
17.11.1915 ст.
Дочь: Кузнецова Августа Ивановна
Отец ребёнка: Кузнецов Иван Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно