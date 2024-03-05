Савельев Георгий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1847
Дата смерти1949
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1920
Сын: Савельев Николай Георгиевич
Мать ребёнка: Савельева Прасковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Башкирова Неизвестно Георгиевна
Мать ребёнка: Савельева Прасковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Савельев Михаил Георгиевич
Мать ребёнка: Савельева Прасковья
Родился в п. Томилино Младший из братьев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Савельев Василий Георгиевич
Мать ребёнка: Савельева Прасковья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Савельева Прасковья
Смерть
1949
Жил в п. Томилино