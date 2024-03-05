Савельев Георгий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСавельев Георгий

Савельев Георгий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1847

Дата смерти

1949

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1920

Сын: Савельев Николай Георгиевич

Мать ребёнка: Савельева Прасковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Башкирова Неизвестно Георгиевна

Мать ребёнка: Савельева Прасковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Савельев Михаил Георгиевич

Мать ребёнка: Савельева Прасковья

Родился в п. Томилино Младший из братьев
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Савельев Василий Георгиевич

Мать ребёнка: Савельева Прасковья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Савельева Прасковья

Смерть
1949
Жил в п. Томилино
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close