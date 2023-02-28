Селевко Жозефина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селевко Жозефина Петровна

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Место рождения

Кривой Рог, Дніпропетровська область

Дата рождения

1929

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1904 г.р.

Мать

1904 г.р.

Муж

1925 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929

Отец: Агафонов Петр Иванович

Мать: Агафонова Вера Антоновна

Кривой Рог, Дніпропетровська область
Эвакуация
1942
Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
Место жительства после эвакуации: Висимский р-н
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Селевко Яков Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Селевко Яков Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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