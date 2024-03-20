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Абрамов Василий Дмитриевич

Место рождения

Липецкая область, Павловский район, д. Иванково

Дата рождения

14.01.1916

Дата смерти

15.06.1981

Пол

Мужской

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1916

Отец: Абрамов Дмитрий Владимирович

Мать: Абрамова Параскевия Сергеевна

Липецкая область, Павловский район, д. Иванково
Рождение ребёнка
30.08.1945

Сын: Абрамов Николай Васильевич

Мать ребёнка: Абрамова Марфа Ивановна

Рождение ребёнка
08.09.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Абрамова Марфа Ивановна

Рождение ребёнка
23.07.1955

Сын: Абрамов Владимир Васильевич

Мать ребёнка: Абрамова Марфа Ивановна

Смерть
15.06.1981
Московская область, Долгопрудный район, пос. Шереметьевский
Причина смерти: Болезнь
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