Абрамов Василий Дмитриевич
Место рожденияЛипецкая область, Павловский район, д. Иванково
Дата рождения14.01.1916
Дата смерти15.06.1981
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1916
Липецкая область, Павловский район, д. Иванково
Рождение ребёнка
30.08.1945
Сын: Абрамов Николай Васильевич
Мать ребёнка: Абрамова Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
08.09.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Абрамова Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
23.07.1955
Сын: Абрамов Владимир Васильевич
Мать ребёнка: Абрамова Марфа Ивановна
Смерть
15.06.1981
Московская область, Долгопрудный район, пос. Шереметьевский
Причина смерти: Болезнь